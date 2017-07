# Song Title Artist Year

500 If I Stand Rich Mullins 1989

499 Not Of This World Petra 1984

498 That’s Where Joy Comes From Steve Green 1986

497 Pleasure Serving You Jamie Owens-Collins 1978

496 Heaven Is A Long Hello Billy Sprague 1992

495 Do You Really Tony Vincent 1997

494 I Will Be Your Friend Michael W Smith 2000

493 It Is You Newsboys 2002

492 You Are Everything Matthew West 2008

491 Forgiven Sanctus Real 2010

490 Your Love Brandon Heath 2011

489 First Lauren Daigle 2015

488 God Is God Steven Curtis Chapman 2002

487 Can You Reach My Friend Debby Boone 1984

486 Dreamer’s Dream Pete Carlson 1983

485 You Can Go David Meece 1985

484 I’m A Believer Boones 1978

483 I’m Born Again Glen Garrett 1981

482 Perfect Union Matthew Ward 1989

481 Looking Out For Number One Wayne Watson 1986

480 Stubborn Love Kathy Troccoli 1983

479 Free The Fire In Me Imperials 1988

478 The Best Dion 1982

477 Back In His Arms Again Mark Schultz 2002

476 To Ever Live Without Me Jody McBrayer 2003

475 Next Thing You Know Matthew West 2005

474 Undo Rush Of Fools 2007

473 There Will Be A Day Jeremy Camp 2009

472 Strong Enough To Save Tenth Avenue North 2012

471 Your Love Never Fails Newsboys 2013

470 Once And For All Whiteheart 1993

469 When It Comes To Love Bryan Duncan 1994

468 Love Has A Hold On Me Amy Grant 1995

467 One Deed Tony Vincent 1996

466 Destined To Win DeGarmo & Key 1986

465 Rejoice 2nd Chapter Of Acts 1981

464 Fresh Surrender Archers 1978

463 Every Moment Denice Williams 1989

462 Never For Nothing Margaret Becker 1987

461 Our Love Roby Duke & Kelly Willard 1984

460 Everywhere I Go Amy Grant 1986

459 In The Promised Land Imperials 1985

458 Hollow Eyes Petra 1985

457 You Get Me Zoegirl 2003

456 Sing A Song Third Day 2004

455 Song Of Hope (Heaven Come Down) Robbie Seay Band 2008

454 By Your Side Tenth Avenue North 2009

453 I Refuse Josh Wilson 2011

452 You Are I Am MercyMe 2013

451 Greater MercyMe 2015

450 Just Be Held Casting Crowns 2016

449 Shower The People Mylon & Broken Heart 1990

448 That’s What Love Is For Amy Grant 1991

447 Living In The Light Of Your Love Al Denson 1993

446 The Rock That Rolls Away Clay Crosse 1995

445 Love Song For Number 2 Mickey & Becki Moore 1982

444 Wait Upon The Lord Paul Smith with The Imperials 1984

443 A Heart Like Mine Billy Sprague 1987

442 I Can Begin Again Larnelle Harris 1989

441 Love Crucified Arose Michael Card 1983

440 Tapestry Teri DeSario 1986

439 Starry Night Chris August 2010

438 You Are A Child Of Mine Mark Schultz 2003

437 Nothing Without You Bebo Norman 2005

436 All Over The World Tree63 2006

435 Jesus Messiah Chris Tomlin 2008

434 Jesus Saves Jeremy Camp 2010

433 Forgiveness Matthew West 2012

432 Star Of The Morning Leon Patillo 1981

431 Living Proof Newsong 1991

430 Love Is Strong Paul Overstreet 1992

429 Walk On Bruce Carroll 1993

428 Straight To The Heart Michael W Smith 1996

427 We Are Persuaded Bill Gaither Trio 1980

426 No Other One Debbie Amstutz & Dallas Holm 1981

425 What A Difference You’ve Made In My Life Amy Grant 1978

424 Learning To Be The Light Newworldson 2012

423 Call On Jesus Nicole C Mullen 2001

422 Undeniably You Avalon 2002

421 All I Need Bethany Dillon 2004

420 Hide Joy Williams 2005

419 Only Grace Matthew West 2006

418 Hold Fast MercyMe 2007

417 In The Hands Of God Newsboys 2009

416 Do Everything Steven Curtis Chapman 2011

415 You Lead Jamie Grace 2012

414 More Than Wonderful Sandi Patti 1983

413 Jerusalem Whiteheart 1985

412 Holy Is The Lord Chris Tomlin 2005

411 You Grace Is Enough Matt Maher 2008

410 Until The Whole World Hears Casting Crowns 2010

409 The Way Jeremy Camp 2011

408 Live Like That Sidewalk Prophets 2012

407 Words Hawk Nelson 2013

406 Brother Needtobreathe 2015

405 You Are Loved Stars Go Dim 2016

404 A Broken Heart Dallas Holm & Praise 1980

403 I’m Yours Jamie Owens-Collins 1981

402 We Will See Him As He Is Sandi Patti 1985

401 Hope For The Hopeless Sierra 1996

400 Corridors John Elefante 1997

399 Held Natalie Grant 2005

398 Smile (I Just Want To Be With You) Chris Rice 2003

397 Welcome Home Brian Littrell 2006

396 Everlasting God Lincoln Brewster 2007

395 The Words I Would Say Sidewalk Prophets 2009

394 I Lift My Hands Chris Tomlin 2011

393 Overcome Jeremy Camp 2012

392 All You Need Farrell & Farrell 1980

391 Safe Steve Archer & Marilyn McCoo 1986

390 Nobody Knows Me Like You Benny Hester 1982

389 Your Kindness Leslie Phillips 1986

388 Nothing Can Separate Us Al Denson 1991

387 Un Lugar Celestial (A Heavenly Place) Jaci Velasquez 1996

386 Who Am I Casting Crowns 2004

385 Brave Nichole Nordeman 2005

384 Mountain Of God Third Day 2006

383 Glorious Day Casting Crowns 2011

382 Help Me Find It Sidewalk Prophets 2013

381 It’s Alright Third Day 2002

380 If We Are The Body Casting Crowns 2003

379 Made To Worship Chris Tomlin 2006

378 You Alone Echoing Angels 2007

377 Losing Tenth Avenue North 2012

376 Hope In Front Of Me Danny Gokey 2014

375 I Pray For You Dick & Mel Tunney 1992

374 Seize The Day Carolyn Arends 1995

373 1974 Amy Grant 1988

372 Everytime I Fall Jaci Velasquez 2001

371 You’re My God Jaci Velasquez 2003

370 Lose My Soul TobyMac 2008

369 Wait And See Brandon Heath 2009

368 I Will Follow Chris Tomlin 2011

367 We Won’t Be Shaken Building 429 2013

366 Turn Up The Radio Phillips, Craig & Dean 1992

365 You Are So Good To Me Third Day 2003

364 This Man Jeremy Camp 2006

363 Every Time I Breathe Big Daddy Weave 2007

362 Me Without You TobyMac 2012

361 Hello My Name Is Matthew West 2013

360 Here I Am Send Me Keith Green 1988

359 Jesus On My Mind B.J. Thomas 1980

358 Signs Of Life Steven Curtis Chapman 1996

357 My God Point Of Grace 1999

356 Always Have Always Will Avalon 2000

355 Joy Newsboys 2001

354 Washed By The Water Needtobreathe 2008

353 My Hope Is In You Aaron Shust 2011

352 Where I Belong Building 429 2012

351 Sail On Imperials 1978

350 Jesus Saves Greg Long 1998

349 Do Right Paul Davis 1980

348 More Like You Clay Crosse 2000

347 Blessed Be Your Name Tree63 2004

346 I Am Mark Schultz 2006

345 Lord I Need You Matt Maher 2013

344 Thy Will Hillary Scott and the Scott Family 2016

343 Jesus Will Still Be There Point Of Grace 1994

342 I Want To Be Like You FFH 1999

341 The Promise Plus One 2001

340 If We’ve Ever Needed You Casting Crowns 2010

339 Breathe Johnny Diaz 2016

338 In A Little While Amy Grant 1983

337 God Is In This Place Plus One 2000

336 Watching Over Me FFH 2001

335 You Will Never Walk Alone Point Of Grace 2002

334 At The Cross (Love Ran Red) Chris Tomlin 2015

333 The One I’ve Been Waiting For Out Of the Grey 1994

332 Healing Water Michelle Tumes 1998

331 Hosanna Michael W Smith 1984

330 Do Something Matthew West 2014

329 Blame It On The One I Love Kelly Willard 1979

328 Waiting For Your Love To Come Down Susan Ashton 1993

327 Real Thing 4Him 1995

326 Never Been Unloved Michael W Smith 1998

325 Yeshua Ha Mashiach Scott Wesley Brown 1984

324 Find A Way Amy Grant 1985

323 Sing To The Lord Sandi Patti 1984

322 Welcome Home Shaun Groves 2001

321 Walk By Faith Jeremy Camp 2004

320 I Am Crowder 2014

319 Old Man’s Rubble Amy Grant 1978

318 On My Knees Jaci Velasquez 1997

317 One More Time Katinas 1999

316 They Say Deniece Williams & Sandi Patti 1987

315 Favorite Song Of All Phillips, Craig & Dean 1993

314 Because Of You Two Hearts 1994

313 Everlasting Love Chris Eaton 1995

312 Here In This Town Wayne Watson 1998

311 Can’t Keep A Good Man Down Newsong 1999

310 Psalm 112 4Him 2001

309 We Believe Newsboys 2014

308 IOU Me Bebe & Cece Winans 1987

307 Watercolor Ponies Wayne Watson 1988

306 Destiny Twila Paris 1993

305 I’ll Be Around Michael W Smith 1996

304 After This Day Is Gone Bryan Duncan 1997

303 Lord I Believe Crystal Lewis 1998

302 Glory Defined Building 429 2004

301 Give You Glory Jeremy Camp 2007

300 You Reign MercyMe 2008

299 Light Up The Sky Afters 2010

298 Beautiful MercyMe 2011

297 Love Take Me Over Steven Curtis Chapman 2013

296 More Power To Ya Petra 1983

295 Friend In You Jon Gibson 1988

294 I’ll Be Thinking Of You Andrae Crouch 1980

293 Surrender 4Him 2002

292 Thrive Casting Crowns 2014

291 I Choose Joy Larnelle Harris 1992

290 Hold Me Jesus Rich Mullins 1993

289 Promise Me Aaron Jeoffrey 1995

288 Free Steven Curtis Chapman 1997

287 My Will DC Talk 1998

286 Choose Life Big Tent Revival 1999

285 Can’t Stop Talking About Him Gaither Vocal Band 1987

284 Step Out Of The Night Andrus, Blackwood & Co 1983

283 Presence Newsboys 2004

282 Redeemed Big Daddy Weave 2012

281 Invincible Love Mylon & Friends 1992

280 Give It Up Avalon 1996

279 Saving Grace Point Of Grace 1998

278 The Song Is Alive Point Of Grace 1999

277 First Love Petra 1988

276 We Believe In God Amy Grant 1993

275 Measure Of A Man 4Him 1996

274 Father’s Eyes Amy Grant 1979

273 Born Again Newsboys 2010

272 Live The Life Michael W Smith 1997

271 Here Kim Boyce 1987

270 Again And Again Mylon & Broken Heart 1988

269 Jesus It’s You Mylon & Broken Heart 1989

268 Live For You Rachel Lampa 2000

267 Jubilee Michael Card 1990

266 Lost Without You Bebe & Cece Winans 1989

265 Finally Home MercyMe 2009

264 Army Of The Lord Harvest 1984

263 Hope Set High Amy Grant 1991

262 Get Back Up TobyMac 2010

261 Dear Younger Me MercyMe 2016

260 Every Heart That Is Breaking Twila Paris 1988

259 More Than You’ll Ever Know Watermark 2000

258 The Man With The Nail Scars David Meece 1990

257 More To Life Than This Steven Curtis Chapman 1989

256 Legacy Nichole Nordeman 2003

255 In Wonder Newsboys 2007

254 Our God Chris Tomlin 2010

253 You Are More Tenth Avenue North 2011

252 He Knows Jeremy Camp 2015

251 I See You Standing Twila Paris 1990

250 Nothing But Love Twila Paris 1991

249 Heaven In The Real World Steven Curtis Chapman 1994

248 The Nature Of Love 4Him 1996

247 Through His Eyes Of Love Steve Archer 1984

246 Mansion Builder 2nd Chapter Of Acts 1978

245 Fingerprints Of God Steven Curtis Chapman 2000

244 What It Means Jeremy Camp 2006

243 Free To Be Me Francesca Battistelli 2009

242 He Reigns Newsboys 2003

241 Everyday The Same Winans 1990

240 Boy Like Me / Man Like You Rich Mullins 1991

239 Cry For Love Michael W Smith 1995

238 There You Go Caedmon’s Call 1999

237 Strength Of My Life Leslie Phillips 1985

236 Praise Forevermore Point Of Grace 2001

235 Praise You In This Storm Casting Crowns 2006

234 Everything Glorious David Crowder Band 2007

233 No Matter What Kerrie Roberts 2010

232 Thankful Heart Petra 1986

231 Love Petra 1990

230 More Of You Wayne Watson 1994

229 The Only Thing I Need 4Him 1999

228 Call My Name Third Day 2008

227 Born Again Third Day 2009

226 We Are His Hands Whiteheart 1984

225 Wings 4Him 1995

224 Keep The Candle Burning Point Of Grace 1996

223 Clumsy Chris Rice 1997

222 I’ve Always Loved You Third Day 1999

221 In Christ Alone Michael English 1992

220 I Have Been There Mark Schultz 2001

219 One Thing Leads To Another Leon Patillo 1986

218 I Believe Third Day 2004

217 Blessed Are The Tears Bryan Duncan 1991

216 Hunger And Thirst Susan Ashton 1993

215 I Surrender All Clay Crosse 1994

214 Common Creed Wes King 1995

213 Adonai Avalon 1998

212 Silent Love Russ Taff 1985

211 Bring The Rain MercyMe 2007

210 Wonder Why Avalon 2001

209 Homesick MercyMe 2005

208 Shine On Joe English 1981

207 I Cry Russ Taff 1990

206 Addictive Love Bebe & Cece Winans 1991

205 His Love Is Coming Over Me Clay Crosse 1995

204 Rhythm Of The World Newsong 1997

203 Steady On Point Of Grace 1998

202 All Because Of Jesus Fee 2008

201 Lord Of The Past Bob Bennett 1990

200 I Call Your Name Clay Crosse 1994

199 Go Light Your World Kathy Troccoli 1995

198 We Need You Amy Morris 1997

197 Go West Young Man Michael W Smith 1990

196 Sometimes Miracles Hide Bruce Carroll 1992

195 El Shaddai Amy Grant 1982

194 Redeemer Nicole C Mullen 2000

193 Because He Lives (Amen) Matt Maher 2015

192 Awesome God Rich Mullins 1988

191 Oh Buddha Imperials 1979

190 Breaking Through First Call 1990

189 Lay It All On The Line 4Him 1997

188 Knockin’ On Heaven’s Door Avalon 1998

187 Heaven’s Heart Michelle Tumes 2000

186 Holy Spirit Francesca Battistelli 2015

185 We All Need Bryan Duncan 1990

184 People Get Ready…Jesus Is Coming Crystal Lewis 1996

183 Nothing Is Beyond You Amy Grant & Ragamuffin Band 1998

182 Take You Back Jeremy Camp 2005

181 Flawless MercyMe 2015

180 Good Good Father Chris Tomlin 2016

179 Friends Michael W Smith 1983

178 Verge Of A Miracle Rich Mullins 1987

177 Written On My Heart Plus One 2000

176 Magnificent Obessesion Steven Curtis Chapman 2002

175 Amazing Grace (My Chains Are Gone) Chris Tomlin 2008

174 Grace Wins Matthew West 2016

173 Strong Tower Kutless 2006

172 Jesus Answers Michelle Wagner & Bob Carlisle 1991

171 Adore You Anointed 1997

170 Rise Again Dallas Holm 1979

169 Day By Day Point Of Grace 2003

168 Revelation Third Day 2009

167 No Better Place Erin O’Donnell 1996

166 You’re The Same Leslie Phillips 1986

165 Stronger Mandisa 2011

164 When God’s People Pray Wayne Watson 1990

163 Thank You Katinas 2001

162 Blue Skies Point Of Grace 2001

161 What If Jadon Lavik 2005

160 Made To Love TobyMac 2007

159 The Throne Michael W Smith 1989

158 Broken Places First Call 1992

157 Talk To One Another Brown Bannister 1982

156 Ocean Floor Audio Adrenaline 2002

155 You Love Me Anyway Sidewalk Prophets 2011

154 His Eyes Steven Curtis Chapman 1988

153 Take You At Your Word Avalon 1999

152 So Long Self MercyMe 2006

151 City On Our Knees TobyMac 2009

150 Every Good Thing Afters 2013

149 Heaven Salvador 2004

148 Make His Praise Glorious Sandi Patti 1988

147 Heaven Bebe & Cece Winans 1989

146 Was It A Morning Like This Sandi Patti 1986

145 Help Myself To You Kathy Troccoli 1992

144 Once In A Lifetime David Meece 1993

143 I Saw The Lord Dallas Holm & Praise 1982

142 Praise The Lord Imperials 1979

141 Breathe Sixpence None The Richer 2000

140 Taking Your Love For Granted Imperials 1993

139 Testimony Kim Hill 1989

138 Eye Of The Storm Ryan Stevenson 2016

137 Above All Michael W Smith 2001

136 Fix My Eyes For King and Country 2014

135 My Turn Now Steven Curtis Chapman 1989

134 Why 4Him 1992

133 King Of The Jungle Steven Curtis Chapman 1994

132 The Great Divide Point Of Grace 1995

131 Healing Deniece Williams 1989

130 He Will Carry You Scott Wesley Brown 1983

129 Sometimes He Calms The Storm Scott Krippayne 1996

128 Shoulders For King and Country 2015

127 I Can Only Imagine MercyMe 2002

126 Farther On Russ Taff 1989

125 What Kind Of Joy Steven Curtis Chapman 1992

124 Run To You Twila Paris 1999

123 All Things Are Possible Dan Peek 1979

122 How Great Is Our God Chris Tomlin 2006

121 The Trumpet Of Jesus Imperials 1981

120 Forever Friends Sandi Patti 1989

119 Cosmic Cowboy Barry McGuire 1979

118 God Is With Us Point Of Grace 1996

117 I Am The Way Mark Schultz 2000

116 You Found Me FFH 2003

115 Let The Whole World Sing DeGarmo & Key 1983

114 Speak Life TobyMac 2014

113 Field Of Souls Wayne Watson 1995

112 Great Is The Lord Michael W Smith 1983

111 The Hurt And The Healer MercyMe 2012

110 Still In Love East To West 1995

109 My Deliverer Rich Mullins & Ragamuffin Band 1998

108 My Life Is In Your Hands Kathy Troccoli 1994

107 Sweet Love First Call 1989

106 The Coloring Song Petra 1982

105 The Glory Avalon 2001

104 God With Us MercyMe 2007

103 Jesus Loves Me Chris Tomlin 2015

102 Do Something Now CAUSE 1985

101 Imagine Me Witout You Jaci Velasquez 2000

100 For Future Generations 4Him 1994

99 I’m Forgiven Imperials 1980

98 God Of Wonders City On A Hill 2000

97 Dive Steven Curtis Chapman 1999

96 Don’t Let Your Heart Be Hardened Petra 1987

95 Save Me Michael English 1993

94 God Is In Control Twila Paris 1994

93 Wings Of Love Imperials 1987

92 Down On My Knees Susan Ashton 1991

91 Whom Shall I Fear Chris Tomlin 2013

90 This Is Amazing Grace Phil Wickham 2014

89 For Every Time Steve Camp 1991

88 Speechless Steven Curtis Chapman 1999

87 Humble Yourself 2nd Chapter Of Acts 1987

86 Soul On Fire Third Day 2015

85 Learning To Trust David Meece 1990

84 No Better Place Steven Curtis Chapman 1991

83 This I Know Margaret Becker 1993

82 Prince Of Peace Twila Paris 1987

81 You Are Worthy Of My Praise Big Daddy Weave & Barlowgirl 2005

80 Beautiful Beautiful Francesca Battistelli 2010

79 The River Jordan Feliz 2016

78 Angels Amy Grant 1984

77 Friend Of A Wounded Heart Wayne Watson 1987

76 The Reason We Sing First Call 1988

75 While The Nations Rage Rich Mullins 1990

74 In Amazing Grace Land Susan Ashton 1991

73 Sometimes By Step Rich Mullins 1992

72 More Beautiful You Johnny Diaz 2009

71 Whatever You Ask Steve Camp 1987

70 God So Loved Jaci Velasquez 1998

69 Indescribable Chris Tomlin 2004

68 Jesus You’re So Wonderful Andrus, Blackwood & Co 1980

67 In The Blink Of An Eye MercyMe 2005

66 Every Man Casting Crowns 2008

65 This Is Your Time Michael W Smith 1999

64 Here With Me MercyMe 2004

63 What Faith Can Do Kutless 2010

62 Strong Enough Matthew West 2011

61 Home Free Wayne Watson 1991

60 Missing Person Michael W Smith 1998

59 All The People Said Amen Matt Maher 2014

58 Miracles Newsong 1997

57 I Need A Miracle Third Day 2013

56 Inside Out David Meece 1993

55 By Faith Kim Boyce 1994

54 Write Your Story Francesca Battistelli 2014

53 Fly Eagle Fly Whiteheart 1987

52 Shine Salvador 2006

51 All Of Creation MercyMe 2010

50 He Knows My Name Francesca Battistelli 2015

49 Steal My Show TobyMac 2013

48 Love Takes Time Bryan Duncan 1993

47 Look Who Loves You Now Michele Pillar 1985

46 The Only Name (Yours Will Be) Big Daddy Weave 2014

45 He Covers Me Steve Camp 1986

44 I Don’t Want To Go Avalon 2002

43 Lead Me Sanctus Real 2010

42 Overcomer Mandisa 2013

41 Saved By Love Amy Grant 1988

40 Holy Nichole Nordeman 2002

39 Give Me Your Eyes Brandon Heath 2008

38 The Motions Matthew West 2009

37 Listen Cindy Morgan 1996

36 When God Ran Benny Hester 1985

35 Million Pieces Newsboys 2002

34 Cornerstone Leon Patillo 1982

33 The Change Steven Curtis Chapman 2000

32 Voice Of Truth Casting Crowns 2004

31 The Warrior Is A Child Twila Paris 1984

30 Got To Tell Somebody Don Francisco 1980

29 Lifesong Casting Crowns 2005

28 Things Are Gonna Change Bryan Duncan 1994

27 Tell Your Heart To Beat Again Danny Gokey 2016

26 Not Home Yet Steven Curtis Chapman 1997

25 Trust In You Lauren Daigle 2016

24 Thank You Ray Boltz 1988

23 Word Of God Speak MercyMe 2003

22 Let The Wind Blow Imperials 1985

21 Place In This World Michael W Smith 1991

20 Cry Out To Jesus Third Day 2005

19 East To West Casting Crowns 2007

18 My Savior My God Aaron Shust 2006

17 God’s Not Dead (Like A Lion) Newsboys 2012

16 He Walked A Mile Clay Crosse 1997

15 We Will Stand Russ Taff 1983

14 10,000 Reasons Matt Redman 2012

13 Sing Your Praise To The Lord Amy Grant 1982

12 Spoken For MercyMe 2002

11 Runner Twila Paris 1986

10 Basics Of Life 4Him 1992

9 Soldier Of The Light Andrus, Blackwood & Co 1981

8 Can’t Live A Day Avalon 1999

7 The Great Adventure Steven Curtis Chapman 1992

6 Oceans (Where Feet May Fail) Hillsong United 2014

5 Another Time Another Place Sandi Patti & Wayne Watson 1990

4 Live Out Loud Steven Curtis Chapman 2001

3 Revelation Song Phillips, Craig & Dean 2009

2 He’s Alive Don Francisco 1978